Жена Байдена опозорилась в выступлении, выпрашивая аплодисменты у слушателей

NYP: жена Байдена попала в неловкую ситуацию на выступлении, попросив слушателей поаплодировать ей Фото: REUTERS

Жена американского президента Джо Байдена попала в неловкое положение в момент своего выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне. После ее фразы о единстве Соединенных штатов не последовало аплодисментов, сообщает издание New York Post.

"Я посетила красивые и синие штаты и поняла, что общие ценности, объединяющие нас, глубже, чем наши разногласия", - заявила Джилл Байден.

Однако после этого аплодисментов не последовало. Тогда первая леди с удивлениям заявила: я подумала, что вы могли бы по этому поводу похлопать". Это вызвало смех и аплодисменты в зале.

По информации NYP, данный инцидент напомнил всем о вирусном ролике с Джеком Бушем, который во время предвыборной компании в 2016 году попросил аудиторию похлопать ему.

Между тем, сам Джо Байден рассказал, что сотрудники Секретной службы США делают все, чтобы его дом был пуленепробиваемым. Американский президент не уточнил, о каком именно доме идет речь.