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НовостиПолитика27 мая 2023 5:05

Байден заявил, что Секретная служба США делает его дом пуленепробиваемым

По его словам, работы будут вестись на протяжении пяти недель
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Байден заявил, что Секретная служба США делает его дом пуленепробиваемым

Байден заявил, что Секретная служба США делает его дом пуленепробиваемым

Фото: REUTERS

Сотрудники секретной службы США делают все, чтобы дом американского президента Джо Байдена был пуленепробиваемым. Об этом сообщил глава администрации США журналистам.

"Причина, по которой я направляюсь в Кэмп-Дэвид - это работа Секретных служб над моим домом. Она делает его пуленепробиваемым. Поэтому домой я не могу поехать. Они сказали, что вернуться я не смогу в течение пяти недель. Поэтому я еду в Кэмп-Дэвид, поскольку у моей внучки выпускной в воскресенье, и так будет ближе всего, чтобы я мог приехать на ее выпускной", - заявил Байден.

Кроме того, американский президент не уточнил, о каком именно доме идет речь. Например, в штате Делавэр находятся несколько домов, принадлежащих его семье.

Между тем, Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. На высказывания американских властей уже ответило Российское посольство в Вашингтоне.