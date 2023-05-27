Байден заявил, что Секретная служба США делает его дом пуленепробиваемым Фото: REUTERS

Сотрудники секретной службы США делают все, чтобы дом американского президента Джо Байдена был пуленепробиваемым. Об этом сообщил глава администрации США журналистам.

"Причина, по которой я направляюсь в Кэмп-Дэвид - это работа Секретных служб над моим домом. Она делает его пуленепробиваемым. Поэтому домой я не могу поехать. Они сказали, что вернуться я не смогу в течение пяти недель. Поэтому я еду в Кэмп-Дэвид, поскольку у моей внучки выпускной в воскресенье, и так будет ближе всего, чтобы я мог приехать на ее выпускной", - заявил Байден.

Кроме того, американский президент не уточнил, о каком именно доме идет речь. Например, в штате Делавэр находятся несколько домов, принадлежащих его семье.

Между тем, Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. На высказывания американских властей уже ответило Российское посольство в Вашингтоне.