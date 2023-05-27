Sohu: при появлении российского ядерного оружия в Белоруссии Киев задрожит от страха Фото: REUTERS

Появление ядерного оружия России в Белоруссии заставит Украину "дрожать от страха". Об этом пишут в статье на китайском портале Sohu.

По словам автора материала, США постоянно размещают ядерные боеголовки на многих базах своих европейских союзников. Появление в Белоруссии тактического ядерного оружия Москвы сможет составить НАТО конкуренцию. Такой шаг сдержит и Киев, посколько украинская столица находится рядом с границей Белоруссии.

"Если там разместят "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", - считает автор статьи.

Решение Москвы и Минска сдержит весь западный лагерь. Когда у Минска не было ядерного оружия, альянс все равно не трогал его, а теперь Белоруссия стала еще могущественнее, пишет издание.

Напомним, в администрации американского президента Джо Байдена негативно высказались по поводу размещения ядерного оружия России в Белоруссии. Российское посольство в Вашингтоне ответило на высказывания американских властей по вопросу перемещения ядерного оружия России на территорию Белоруссии. Комментарий появился в Telegram-канале ведомства.