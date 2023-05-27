Посадивший поврежденный штурмовик Су-25 летчик представлен к госнаграде Фото: REUTERS

Летчик штурмовика Су-25, который был поврежден из переносного зенитного ракетного комплекса Украины, долетевший до ближайшего аэродрома, был представлен к награде.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, летчик Су-25 смог стабилизировать повреждённую машину, долететь до ближайшего аэродрома базирования и посадить судно. 27 мая стало известно о представлении капитана судна к государственной награде.

Также 27 мая стало известно о представлении к боевым наградам военнослужащих экипажа корабля Черноморского флота РФ "Иван Хурс" за отражение атаки морских беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны России.

Между тем, 27 мая появилось сообщение о падении беспилотника. Как стало известно, ЧП в Андреапольском округе Тверской области. В результате ЧП никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.