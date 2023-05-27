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НовостиОбщество27 мая 2023 10:11

В Тверской области упал беспилотник

Пострадавших в результате ЧП нет
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Тверской области упал беспилотник

В Тверской области упал беспилотник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области 27 мая упал беспилотник. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

По официальной информации, беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области. В результате ЧП никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, ранее стало известно о повреждении административного здания нефтепровода во время атаки двух беспилотных летательных аппаратов в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников. В результате случившегося никто не пострадал, оказалось повреждено только здание.

Ранее Киев пытался атаковать корабль "Иван Хурс" беспилотными катерами западного производства. Они запускались из военно-морского оперативного центра в Очакове, управляли ими с помощью Starlink, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.