В Тверской области упал беспилотник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области 27 мая упал беспилотник. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

По официальной информации, беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области. В результате ЧП никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, ранее стало известно о повреждении административного здания нефтепровода во время атаки двух беспилотных летательных аппаратов в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников. В результате случившегося никто не пострадал, оказалось повреждено только здание.

Ранее Киев пытался атаковать корабль "Иван Хурс" беспилотными катерами западного производства. Они запускались из военно-морского оперативного центра в Очакове, управляли ими с помощью Starlink, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.