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НовостиПолитика27 мая 2023 9:36

Военных с корабля «Иван Хурс» представили к наградам за уничтожение морских беспилотников ВСУ

Члены экипажа представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Военных с корабля «Иван Хурс» представили к наградам за уничтожение морских беспилотников ВСУ

Военных с корабля «Иван Хурс» представили к наградам за уничтожение морских беспилотников ВСУ

Фото: Александр ГЛУЗ

Военнослужащие экипажа корабля Черноморского флота России «Иван Хурс» представлены к боевым наградам за отражение атаки морских беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль «Иван Хурс», представлены к боевым государственным наградам», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в Минобороны, военные представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова. Они своевременно обнаружили приближающиеся к кораблю цели и уничтожили их на безопасной дистанции из штатного вооружения, отметили в ведомстве. Уточняется, что боевые награды получат старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров и старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман.