Посол РФ Келин: продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от того, как еще его обострит НАТО Фото: REUTERS

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что продолжительность украинского конфликта будет зависеть от того, сколько еще усилий по его эскалации предпримут страны НАТО. Такое заявление он сделал в интервью вещательной корпорации BBC.

«Это зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Великобританией», - сказал Келин.

По его мнению, очередным шагом со стороны стран Североатлантического альянса по обострению ситуации стала передача Украине крылатых ракет Storm Shadow, а также возможные поставки самолетов F-16. В то же время, по словам Келина, Россию не беспокоит то, что Киеву могут передать истребители, поскольку они лишь пополнят список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.

Сайт KP.RU писал о том, что ранее Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В то же время, в Кремле, комментируя поставку Киеву британских ракет, заявляли, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.

Напомним, ранее телеканал NBC сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские самолеты F-16. В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эскалацией конфликта план передачи Западом истребителей Киеву. По словам Грушко, данные обстоятельства будут учтены во всех планах России.