Песков: Россия готова к тому, что накачивание Украины западным оружием продолжится

Песков прокомментировал поставку Украине ракет Storm Shadow Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставку Украине британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, заявил о готовности России к продолжению линии Запада на военную поддержку Киева.

“Что касается поставок Киеву ракет Storm Shadow, Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину вооружениями”, – заявил Песков.

Напомним, 11 мая телеканал CNN сообщил, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России.

Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев объяснил, почему поставки «сверхракет» на Украину не должны пугать Россию. Эксперт отметил, что Storm Shadow относится к классу обычных “дозвуковых” крылатых ракет, а их дальность значительно меньше дальности обнаружения российским систем ПВО.

По его словам, ВС России смогут сбивать эти ракеты еще до их старта, вместе с самолетами. Однако, до этого момента Украине еще придется решить вопрос с пусковой платформой для нового типа ракет, которые нельзя поставить “на абы какой самолет”. Также Евсеев отметил, что в 2018 году во время массового обстрела правительственных зданий в Сирии ПВО российского производства уже сбивали такие ракеты.