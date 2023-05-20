Замглавы МИД РФ Грушко назвал эскалацией план передачи Западом F-16 Украине Фото: REUTERS

Западные страны идут по пути эскалации конфликта на Украине. Россия при этом учтет их желание передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Сейчас идет движение по так называемой лестнице эскалации. Мы заметили, что западные страны пока придерживаются эскалационного сценария. Он несет в себе колоссальные риски для них самих", - заявил Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), пишет ТАСС.

По словам Грушко, данные обстоятельства будут учтены во всех планах России. При этом, у РФ есть все средства для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы российского МИД.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о намерении США вместе с союзниками решить вопрос о передаче Киеву F-16 Falcon. Они обозначат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.