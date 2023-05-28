Сальдо: Оставление Херсона с военной точки зрения было верным решением Фото: соцсети

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что оставление Херсона было верным с военной точки зрения решением.

«Что касается оставления Херсона, то воспринял это тяжело... Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру», - написал Сальдо.

Глава региона заявил, что с военной точки зрения оставление Херсона было правильным решением.

«Днепр - большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны», - подчеркнул Сальдо.

Как писал сайт KP.RU, в апреле Владимир Сальдо заявил о полной готовности российских сил к ранее анонсированному весеннему контрнаступлению Киева. Также он отмечал, что есть некоторые признаки обострения ситуации в регионе.

«Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», – подчеркивал Сальдо.

Напомним, 9 ноября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу по предложению занимавшего пост командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра.