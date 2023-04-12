Российские военные готовы к встрече противника в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о полной готовности российских сил к ранее анонсированному весеннему контрнаступлению Киева. Также он отметил, что есть некоторые признаки обострения ситуации в регионе.

“Все же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить”, – заявил Сальдо агентству РИА Новости.

Он отметил, что в военном деле обычно не принято говорить противнику о своих планах, однако Киев не может иначе. Сальдо считает, что все государственное управление Украины построено на “пиаре”, а Западные союзники активно и открыто “гонят их в это наступление, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей”.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказывал, как украинская армия готовится к запланированному на весну 2023 года контрнаступлению, а также рассмотрел все возможные сценарии этой атаки. По его словам, российские силы не только готовы к отражению любых атак противника, но и проявляют “азартное желание это делать”.