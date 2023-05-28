Спикер Маккарти заявил о достижении договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в соцсети заявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.

Ранее Punchbowl News сообщил, что республиканцы договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга и предотвращении суверенного дефолта.

«Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа», - написал Маккарти.

Он отметил, что договоренности предусматривают «историческое» сокращение расходов федерального бюджета США.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая Маккарти заявил, что в ближайшие дни Америка объявит дефолт и ответственность за это лежит только на действующем президенте Байдене.

По его словам, для избежания дефолта необходимо увеличить предел заимствований, однако в недавней встрече он не смог договориться с Байденом о решении этой проблемы.

Глава МВФ Георгиева обращалась к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта.

По ее словам, «мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?».