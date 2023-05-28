Глава МВФ Гергиева попросила власти США быстрее решить проблему дефолта Фото: REUTERS

Глава МВФ Кристалина Георгиева обратилась к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта.

Она отметила, что рынок казначейских обязательств США все еще остается якорем стабильности мирового рынка.

«Решение будет найдено, но, конечно, всем обидно, когда решаемая проблема находится в руках политиков, которые продолжают тянуть до полуночи. Мы все читали сказку о Золушке», - сказала экономист.

По ее словам, «мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?»

«Мы сталкиваемся не просто с потерей туфельки», - предостерегла Георгиева.

Как писал сайт KP.RU, 26 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США находятся на пороге дефолта, а ситуация с их госдолгом — главная афера века. Со времен Второй мировой войны Америка принимала решение повышать потолок своего госдолга более ста раз.

Подчеркивалось, что госдолг США по итогам прошлого года составил 31,42 трлн долларов. Этот показатель в 107 раз больше, чем уровень государственного долга России.

Напомним, 21 мая министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США вряд ли смогут дотянуть до 15 июня 2023 года с тем огромным государственным долгом, который у них скопился. По прогнозу , Вашингтон может не суметь оплатить госдолг даже 1 июня, не говоря уже о середине месяца.