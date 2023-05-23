Конгрессмен Маккарти: дефолт в США наступит в считанные дни

В начале июня в США может произойти дефолт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшие дни Америка объявит дефолт и ответственность за это лежит только на действующем президенте Джо Байдене.

“Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более ста дней”, — заявил Маккарти у себя в Twitter.

Конгрессмен отметил, что до ожидаемой даты дефолта по госдолгу США осталось девять дней. Для избежания дефолта, по его словам, необходимо увеличить предел заимствований, однако в недавней встрече он не смог договориться с Байденом о решении этой проблемы.

Напомним, недавно президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в рамках саммита «большой семерки» в Хиросиме, сказал, что не может гарантировать того, что страна не объявит дефолт.

Сайт KP.RU рассказывал, удастся ли самой большой экономике планеты избежать банкротства, как дефолт в Америке отразится на России и что нужно сделать Вашингтону, чтобы избежать глобальный кризис.