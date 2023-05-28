Глава Минторга США Раймондо: Вашингтон не намерен мириться с запретом Micron в Китае

Минторг США: Вашингтон не будет мириться с запретом использования полупроводников Micron в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон не намерен мириться с введенным в Китае запретом на использование полупроводников американской компании Micron Technology в ряде ключевых секторов.

“Мы рассматриваем это как попросту экономическое принуждение. Мы не будем с этим мириться и не думаем, что это увенчается успехом”, — приводит издание Bloomberg слова главы Минторга США.

Напомним, недавно власти Китая инициировали проверку в отношении американской корпорации Micron Technology, лидирующей в мире в сфере производства микрочипов.

Позже стало известно, что американский производитель не прошел проверку на кибербезопасность, а операторам критической инфраструктуры Китая запретили использовать полупроводники компании Micron Technology.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отмечала, что обвинения США в экономическом давлении со стороны КНР в отношении американской компании Micron являются нарративной ловушкой. По словам дипломата, более тысячи китайских компаний находятся под санкциями США.