Китайская UnionPay обогнала американскую Visa на мировом рынке дебетовых карт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доля транзакций по дебетовым картам китайской системы UnionPay в прошлом году впервые превысила показатели американской системы Visa. Об этом передает «Известия», ссылаясь на данные Nilson Report.

Согласно приведенным данным, доля UnionPay составила 40,03%, в то время, как Visa добралась до показателя в 38,78%. Тем временем транзакции по дебетовым картам Visa с 2011 года сократились с почти 80% до 39,53%, а у китайской платежной системы выросли с почти нулевых показателей до 38,68» в 2021 году.

«Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока - 16,227 миллиарда долларов», - передает издание.

Как сообщают специалисты, опрошенные изданием, не в последнюю очередь на рост доли китайской платежной системы повлиял уход систем Visa и MasterCard из России.

Напомним, ранее платежная система Visa сообщила о потере 60 млн долларов из-за ситуации на Украине. Как сообщалось в отчете системы за второй квартал 2022 финансового года, на поддержку персонала в России и на Украине компания потратила около 25 млн долларов.