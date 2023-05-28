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НовостиЭкономика28 мая 2023 9:43

Китайская UnionPay обогнала американскую Visa на мировом рынке дебетовых карт

«Известия»: Китайская UnionPay обогнала американскую Visa на мировом рынке дебетовых карт
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Китайская UnionPay обогнала американскую Visa на мировом рынке дебетовых карт

Китайская UnionPay обогнала американскую Visa на мировом рынке дебетовых карт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доля транзакций по дебетовым картам китайской системы UnionPay в прошлом году впервые превысила показатели американской системы Visa. Об этом передает «Известия», ссылаясь на данные Nilson Report.

Согласно приведенным данным, доля UnionPay составила 40,03%, в то время, как Visa добралась до показателя в 38,78%. Тем временем транзакции по дебетовым картам Visa с 2011 года сократились с почти 80% до 39,53%, а у китайской платежной системы выросли с почти нулевых показателей до 38,68» в 2021 году.

«Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока - 16,227 миллиарда долларов», - передает издание.

Как сообщают специалисты, опрошенные изданием, не в последнюю очередь на рост доли китайской платежной системы повлиял уход систем Visa и MasterCard из России.

Напомним, ранее платежная система Visa сообщила о потере 60 млн долларов из-за ситуации на Украине. Как сообщалось в отчете системы за второй квартал 2022 финансового года, на поддержку персонала в России и на Украине компания потратила около 25 млн долларов.