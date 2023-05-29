Губернатор Гладков сообщил о заходе пяти ДРГ на территорию Белгородской области с начала спецоперации Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 29 мая, заявил, что с начала проведения специальной военной операции на территорию региона заходили не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.

«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому - не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», - сообщил глава региона в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сайт KP.RU писал, что 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой. Позже Минобороны РФ проинформировало, что украинские националистические формирования были заблокированы и разгромлены, а их остатки отброшены из региона на территорию Украины. Отмечалось, что в ходе операции было уничтожено свыше 70 террористов.

После захода украинской ДРГ в Белгородскую область СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте. По данным ведомства, жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. Гладков тогда сообщил, что в результате атаки пострадали 12 человек.