Украинские диверсанты зашли на территорию Белгородской области

На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 22 мая, заявил, что группа украинских диверсантов зашла на территорию Грайворонского округа. Как он отметил, на данный момент российские войска совместно с погранслужбой принимают меры.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», - пишет глава области в своем Telegram-канале, отмечая, что будет сообщать подробности.

Напомним, сегодня, 22 мая, Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского округа, который, как он отметил, продолжался несколько часов. По словам главы области, пострадавших среди мирных жителей нет, однако в нескольких селах были повреждены частные дома.

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