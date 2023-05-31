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НовостиПолитика31 мая 2023 13:04

Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неспособности объективно оценить российские силы

По его словам, украинские чиновники не обращают внимания на проблемы ВСУ
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Генерал ВСУ Кривонос считает Зеленского неспособным объективно оценить силы России

Генерал ВСУ Кривонос считает Зеленского неспособным объективно оценить силы России

Фото: REUTERS

Неспособность правильно оценить возможности российской армии со стороны Владимира Зеленского привели Украину к катастрофическим последствиям. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"Я бы не стал расслабляться, поскольку прошлые просчеты в силе российской армии стали великой бедой для Киева", - сказал он в интервью телеканалу "Фабрика новостей".

Кроме того, по его словам, Зеленский хвастался тем, что украинцы уже якобы сломали хребет российских военных, однако это не соответствует действительности. Генерал считает, что нельзя забывать о количественном и техническом преимуществе Москвы и обучению ее войск. Кривонос добавил, что чиновники Киева постоянно следят за российскими войсками, не обсуждая проблемы ВСУ.

Ранее Сергей Кривоносый говорил о том, что из-за стремления Киева и его правительства начать контрнаступление, и не укрепления обороны страны, Украина потеряет Краматорск и Славянск.