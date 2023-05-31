Генерал ВСУ Кривонос считает Зеленского неспособным объективно оценить силы России Фото: REUTERS

Неспособность правильно оценить возможности российской армии со стороны Владимира Зеленского привели Украину к катастрофическим последствиям. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"Я бы не стал расслабляться, поскольку прошлые просчеты в силе российской армии стали великой бедой для Киева", - сказал он в интервью телеканалу "Фабрика новостей".

Кроме того, по его словам, Зеленский хвастался тем, что украинцы уже якобы сломали хребет российских военных, однако это не соответствует действительности. Генерал считает, что нельзя забывать о количественном и техническом преимуществе Москвы и обучению ее войск. Кривонос добавил, что чиновники Киева постоянно следят за российскими войсками, не обсуждая проблемы ВСУ.

Ранее Сергей Кривоносый говорил о том, что из-за стремления Киева и его правительства начать контрнаступление, и не укрепления обороны страны, Украина потеряет Краматорск и Славянск.