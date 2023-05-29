Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Украина потеряет Славянск и Краматорск из-за ошибки Зеленского Фото: Александр КОЦ

Стремление Киева и лично президента Владимира Зеленского начать контрнаступление, вместо укрепления обороны страны, приведет к потере Краматорска и Славянска. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью каналу «Прямой».

— Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению со стороны российских войск, — подчеркнул Кривонос.

Он также добавил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и вооружением для того, чтобы продолжать продвижение за линию Артемовска. Помимо этого, по его словам, сейчас ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерийских боеприпасов, что значительно сковывает их возможности.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ потеряют сотни тысяч лучших бойцов в случае контрнаступления, которое обречено на провал. Он добавил, что такое решение Киева может стать «ритуальным жертвоприношением украинцев».