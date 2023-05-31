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НовостиПолитика31 мая 2023 18:03

США поставят Киеву ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger

США анонсировали новый пакет военной помощи
Юлия ВАСИЛЬЕВА
США поставят Киеву ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger

США поставят Киеву ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме заявили о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине. Об этом стало известно в среду, 31 мая.

В новом пакете поставок будут переносной зенитный ракетный комплекс Stinger, а также американские системы ПВО Avenger, сообщили в Белом доме, пишет ТАСС.

При этом, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Вашингтон не поощряет удары украинской армии по территории РФ. Также США не хочет эскалации конфликта до прямого столкновения Запада с Россией.

Между тем, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что ВСУ хотят начать наступление этим летом. По этому поводу американские военные находятся в контакте со своими коллегами в Киеве, добавил представитель Белого дома.

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