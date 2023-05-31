США намерены избежать Третьей мировой и поэтому выступают против киевских ударов по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме заявили, что США намерены избежать Третьей мировой войны. Об этом представители американского правительства заявили 31 мая.

По информации Белого дома, Соединенные Штаты хотят избежать начала Третьей мировой войны. Именно поэтому власть США выступает против киевских атак беспилотниками по российской территории, сообщает РИА Новости.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби также заявлял о том, что Вашингтон против ударов украинской армии , поскольку не желает эскалации конфликта до прямого столкновения Запада с Россией.

При этом, 31 мая 2023 года в Белом доме анонсировали о дополнительной помощи Киеву. Стало известно о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине.