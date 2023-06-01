NYT: в США встревожены из-за возможной угрозы со стороны российского флота. Фото: пресс-служба Северного флота

В США встревожены из-за возможной угрозы со стороны Северного флота РФ. Об этом пишет обозреватель New York Times Стивен Эрлангер, отмечая, что изменение климата открывает в Арктике новые морские пути, таки образом усиливая конкуренцию в регионе.

Эрлангер указывает на «опасение», что модернизированный российский флот сможет пройти через проливы между Исландией, Гренландией и Великобританией.

«Шаг, известный в НАТО как "красный правый хук", чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами», - сказано в статье.

В публикации отмечаются серьезные уязвимые места Североатлантического альянса на Севере, тогда как Россия остается арктической державой с современным вооружением и военно-морскими базами в данном регионе. Сдерживание России в Арктике Эрлангер называет одной из наиболее приоритетных задач НАТО.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что следующее противостояние России и Запада может произойти в Арктике.