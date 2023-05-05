Bloomberg: следующее противостояние России и Запада может произойти в Арктике

Bloomberg: следующее противостояние России и Запада может пройти в Арктике Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что Арктика всегда обладала статусом региона с низкой вероятностью конфликта, именно там может случиться следующее противостояние России и Запада. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.

При этом в публикации отмечается, что это может создать риски для научного сотрудничества стран.

Из-за изменения климата и быстрого таяния льда может начаться борьба за ресурсы. Заседание Арктического совета не проводилось с прошлого года и нет четкого понимания того, что может произойти после 11 мая, когда Россия должна передать свое председательство в организации Норвегии.

Посол Дании по арктическому регионе Томас Уинклер отметил, что Россия продолжит участвовать в деятельности совета.

Ранее KP.RU рассказывал, что Запад намеренно гонит Украину в контрнаступление, чтобы хоть как-то оправдать свои траты. При этом западные политики понимают, что им обеспечен провал.