В Киеве сообщили о мощном взрыве в ночь на 2 июня 2023 года Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в Киеве в ночь на пятницу, 2 июня. Об этом сообщил очевидец.

«В Киеве около 03:30 был взрыв, очень мощный, дым виден был на севере города», - приводит ТАСС заявление очевидца, который уточнил, что дым поднимался в сторону Вышгорода – города в Киевской области, расположенного к северу от Киева.

В ночь на пятницу, 2 июня, украинский телеканал ТСН заявлял, что в Киеве, а также в районе города Черкассы, были слышны взрывы после того, как была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в Киевской военной администрации заявили о самой массированной атаке дронами - она длилась пять часов. Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил о разрушении склада в городе из-за пожара после серии взрывов.

На следующий день, 29 мая, глава украинской столицы заявил о взрывах в центре Киева, а начальник областного управления нацполиции Андрей Небытов сообщил, что в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры.