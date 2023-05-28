Мэр Киева Кличко заявил, что после серии ночных взрывов загорелась крыша склада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице.

«В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров», - написал Кличко в соцсети.

Он добавил, что разрушение строительных конструкций - на общей площади 1 тысячи квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Кличко сообщал, что в Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов. При этом он отмечал, что в Киевской области работает система ПВО.

Украинские СМИ написали, что в Киевской области в ночь на воскресенье прогремели взрывы.

По словам Кличко, ночью 8 мая на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.