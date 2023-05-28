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НовостиПолитика28 мая 2023 2:53

Мэр Киева Кличко заявил, что после серии ночных взрывов загорелась крыша склада

Ранее в Киеве прозвучала серия взрывов
Сергей ГАПЧУК
Мэр Киева Кличко заявил, что после серии ночных взрывов загорелась крыша склада

Мэр Киева Кличко заявил, что после серии ночных взрывов загорелась крыша склада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице.

«В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 квадратных метров», - написал Кличко в соцсети.

Он добавил, что разрушение строительных конструкций - на общей площади 1 тысячи квадратных метров. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Кличко сообщал, что в Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов. При этом он отмечал, что в Киевской области работает система ПВО.

Украинские СМИ написали, что в Киевской области в ночь на воскресенье прогремели взрывы.

По словам Кличко, ночью 8 мая на Киев была совершена сильнейшая с начала военной спецоперации на Украине атака.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.