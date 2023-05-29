Объекты инфраструктуры повреждены в Киевской области Фото: REUTERS

В Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил начальник областного управления нацполиции Андрей Небытов.

В ночь на понедельник, 29 мая, была объявления воздушная тревога на всей территории Украины. Позже украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, а также Винницкой, Полтавской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях Украины.

«С 00.31 до 5.00 в области раздавалась воздушная тревога… Имеем повреждения… объектов инфраструктуры в нескольких районах области», - написал начальник областного управления нацполиции в Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, 28 мая, в Киевской военной администрации заявили о самой массированной атаке дронами, уточнив, что она длилась пять часов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушении склада в городе в результате пожара после серии взрывов, уточнив, что строительные конструкции были разрушены на общей площади 1 тысячи квадратных метров.