Губернатор Гладков: Эвакуированные жители Шебекино получат пенсии досрочно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эвакуированные жители Шебекино получат пенсии досрочно, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне», - написал Гладков.

Он уточнил, что обращаться нужно на Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВРы или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания.

«С 1 июня все жители, покинувшие свои дома, не будут платить квартплату до возвращения домой», - добавил глава региона.

Как писал сайт KP.RU, в Белгородской области в целях безопасности в приграничных районах региона власти ввели временное ограничение движения транспорта на автодорогах.

Указывалось, что проехать нельзя по нескольким маршрутам, проходящим через населенные пункты Шебекино, Волоконовка, Короча, Неклюдово, Алексеевка, Маслова Пристань, Батрацкая Дача. Там же нельзя останавливаться и парковаться.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Соболева Валуйского городского округа в результате обстрела ВСУ погибли два человека.