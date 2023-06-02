В Белгородской области близ Шебекино закрыли движение транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белгородской области в целях безопасности в приграничных районах региона власти ввели временное ограничение движения транспорта на автодорогах.

Проехать нельзя по нескольким маршрутам, проходящим через населенные пункты Шебекино, Волоконовка, Короча, Неклюдово, Алексеевка, Маслова Пристань, Батрацкая Дача. Там же нельзя останавливаться и парковаться.

Для объезда местным жителям предложено несколько маршрутов. В связи с ограничениями в объезд будет ездить и общественный транспорт. Тем, кто ранее оформил спецразрешения на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по перекрытым участкам автомобильных дорог необходимо заново оформить новые специальные разрешения для объезда.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о том, что в Шебекинском городском округе за один день - 1 июня - было зафиксировано более 850 прилетов украинских снарядов. Это самое больше количество с начала обстрелов Белгородской области.