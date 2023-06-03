Патриарх Кирилл сообщил, что икону "Троица" оставят в храме Христа Спасителя на год

Целый год икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя. Фото Артем Геодакян/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что икона Андрея Рублева “Троица” останется в храме Христа Спасителя на год.

“По моей просьбе, обращенной к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, он принял историческое решение о возвращении чудотворного образа Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым, Русской православной церкви для размещения его в этом Троицком соборе на историческом месте”, — сообщил патриарх в проповеди после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Также он отметил, что икона останется в храме Христа Спасителя на год, чтобы москвичи и гости столицы могли прикоснуться к шедевру древнерусской живописи и великой святыне.

Напомним, ранее ожидалось, что рублевская “Троица” отправится в храм Христа Спасителя и будет находиться у алтаря в течение двух недель, после чего памятник отправят на длительную реставрацию. Икона написана в начале XV века, и, конечно, ее состояние вызывает большое опасение у специалистов.

Шедевр Андрея Рублева решением президента был передан на ответственное хранение Русской православной церкви, но оставался неотчуждаемой собственностью государства.

“Троица” Рублева – самое знаменитое произведение древнерусского иконописца. До 1929 года она хранилась в Загорском историко-художественном музее. С 1600 года ее четыре или пять раз «поновляли». То есть, заново расписывали по потемневшему слою защитной олифы. Уже в советское время реставраторы сняли все поздние слои, освободив роспись именно Рублева.