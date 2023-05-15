Икону Рублева «Троица» решили вернуть Русской православной церкви

Целый год икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя. Фото Артем Геодакян/ТАСС

О решении передать икону 15-го века из Третьяковской галереи сообщила РПЦ на своем сайте.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым», - говорится в новости.

Уточняется, что целый год икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя. А потом ее перевезут в «историческое место», Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Искусствоведы к такому решению главы страны отнеслись настороженно. С одной стороны, есть прецеденты удачного хранения древних икон в церквях. Например, Владимирская икона Божьей Матери. Но она находится в храме-музее при самой Третьяковской галерее под приглядом ученых.

А есть неудачные примеры. Боголюбскую икону Божьей Матери (12-й век) в 1993 году передали из музея во Владимире в храм, но там она через несколько лет начала покрываться грибком. В итоге икону вернули в музей для многолетней реставрации.

«Троица» Рублева – самое знаменитое произведение древнерусского иконописца. До 1929 года она хранилась в Загорском историко-художественном музее. С 1600 года ее четыре или пять раз «поновляли». То есть, заново расписывали по потемневшему слою защитной олифы. Уже в советское время реставраторы сняли все поздние слои, освободив роспись именно Рублева.