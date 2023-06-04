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НовостиЭкономика4 июня 2023 17:15

Россия продлит добровольное сокращение объемов добычи нефти до конца 2024 года

Аналогичное решение приняла Саудовская Аравия
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия продлит добровольное сокращение объемов добычи нефти до конца 2024 года

Россия продлит добровольное сокращение объемов добычи нефти до конца 2024 года

Фото: REUTERS

Россия продлит добровольное сокращение объемов добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца следующего года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Россия продлит свое добровольное сокращение до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+», – сказал вице-премьер журналистам.

По словам Новака, в настоящее время уровень добычи нефти Россией сократился на 500 тысяч баррелей в сутки, что было заявлено в соглашении в рамках ОПЕК+. Он сообщил, что аналогичное решение приняла также Саудовская Аравия.

Напомним, в начале апреля Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Ранее данная мера была заявлена только на март, несколько позже была продлена до июня.