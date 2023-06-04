Россия продлит добровольное сокращение объемов добычи нефти до конца 2024 года Фото: REUTERS

Россия продлит добровольное сокращение объемов добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца следующего года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Россия продлит свое добровольное сокращение до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+», – сказал вице-премьер журналистам.

По словам Новака, в настоящее время уровень добычи нефти Россией сократился на 500 тысяч баррелей в сутки, что было заявлено в соглашении в рамках ОПЕК+. Он сообщил, что аналогичное решение приняла также Саудовская Аравия.

Напомним, в начале апреля Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Ранее данная мера была заявлена только на март, несколько позже была продлена до июня.