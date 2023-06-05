Министр обороны Ли Шанфу: Конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт Китая и США станет «невыносимой катастрофой» для всего мира, об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла», слова которого приводит агентство Reuters.

«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», - сказал Ли.

По словам министра, Китай предпочитает диалог, а не конфронтацию с США, хотя две страны во многом отличаются.

«Мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли развиваться вместе», - подчеркнул Ли Шанфу.

Как писал сайт KP.RU, ранее канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором показано сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, которое «едва» не привело к их столкновению.

На кадрах с борта канадского корабля показан момент, когда китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем США на расстояние менее 150 метров.

Затем китайский корабль «пронесся перед носом» эсминца, который был вынужден «изменить курс и сбавить скорость».