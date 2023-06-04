Global News: Китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе Фото: REUTERS

Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором показано сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, которое «едва» не привело к их столкновению.

Видео было снято с борта канадского корабля HMCS Montreal, который совместно с американскими военными участвует в маневрах в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

На кадрах с борта канадского корабля HMCS Montreal показан момент, когда китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.

Затем китайский корабль «пронесся перед носом» эсминца, который был вынужден «изменить курс и сбавить скорость».

Как писал сайт KP.RU, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с дроном MQ-9 Reaper американского производства, в результате чего операторам пришлось сажать беспилотник в международных водах.

Отмечалось, что два российских истребителя Су-27 совершили перехват MQ-9 якобы в международных водах.

Минобороны России сообщило, что полет MQ-9 производился с выключенными транспондерами и с нарушениями режима использования воздушного пространства, установленного в связи с СВО.

Российские летчики не применяли вооружения, не вступали в контакт с беспилотником и благополучно вернулись домой. В оборонном ведомстве отметили, что MQ-9 перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью в результате «резкого маневрирования».