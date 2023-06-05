Правительство России обязало иностранных инвесторов согласовывать вылов трески, скумбрии и креветок Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Правительство России обязало иностранных инвесторов согласовывать с властями вылов трески, скумбрии, мойвы, креветок и других водных биоресурсов.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня видов водных биоресурсов, получение права на добычу которых иностранным инвесторам нужно предварительно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями», – сказано на сайте кабинета министров.

В перечень включено 47 видов биоресурсов, в том числе треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтус, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, различные виды крабов, креветок, моллюсков. Как полагают в правительстве, эта мера позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства.

Уточняется, что действие распоряжения распространится на сделки или получение решений, в рамках которых инвесторы смогут добывать биоресурсы в размере более 35% от суммарного объема допустимого улова, который разрешен в том или ином рыбохозяйственном бассейне.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе правительство России продлило запрет на грузоперевозки по РФ для ряда стран до 30 декабря 2023 года.