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НовостиПолитика1 июня 2023 10:55

Правительство продлило запрет на грузоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря 2023 года

Данные ограничения были введены в ответ на подобные меры со стороны Евросоюза
Сергей ЧИКОВ
Правительство РФ продлило запрет на грузоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря

Правительство РФ продлило запрет на грузоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря

Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Правительство Российской Федерации продлило запрет на автомобильные грузоперевозки по территории России для ряда стран до 30 декабря 2023 года.

“Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято”, — сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова агентству ТАСС.

Данный запрет был введен правительством РФ в сентябре 2022 года для транспортных компаний из стран Евросоюза, Норвегии, Украины и Великобритании.

Сайт KP.RU рассказывал, что данный запрет был введен в ответ на аналогичные ограничения, установленные указанными странами для грузоперевозчиков из Российской Федерации.

Напомним, еще в апреле 2022 года Евросоюз прекратил пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии.

29 сентября российское правительство получило право вводить запрет на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.