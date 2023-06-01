Правительство продлило запрет на грузоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря 2023 года

Правительство РФ продлило запрет на грузоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
Правительство Российской Федерации продлило запрет на автомобильные грузоперевозки по территории России для ряда стран до 30 декабря 2023 года.
“Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято”, — сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова агентству ТАСС.
Данный запрет был введен правительством РФ в сентябре 2022 года для транспортных компаний из стран Евросоюза, Норвегии, Украины и Великобритании.
Сайт KP.RU рассказывал, что данный запрет был введен в ответ на аналогичные ограничения, установленные указанными странами для грузоперевозчиков из Российской Федерации.
Напомним, еще в апреле 2022 года Евросоюз прекратил пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии.
29 сентября российское правительство получило право вводить запрет на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний из недружественных стран. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.