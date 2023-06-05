СМИ: офис Зеленского планирует убрать Кличко с поста мэра Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис Владимира Зеленского планирует убрать Виталия Кличко с поста мэра Киева, таким же способом, как в феврале 2023 года убрали мэра Чернигова Владислава Атрощенко. Такую информацию опубликовало украинское издание «Страна» ссылаясь на источники.

По имеющейся информации, для этого собираются использовать конфликт, который произошел вокруг укрытий в Киеве. В публикации отмечают, что таким образом офис президента Украины хочет установить полный контроль над местной властью.

Также у издания есть информация, что ближайшее время могут начаться проверки и обыски у администрации Киева. Сам же Виталий Кличко после произошедшего скандала с укрытиями начал инициировать увольнение руководителей некоторых районов, которые принадлежат к президентской партии «Слуга народа».

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за закрытого бомбоубежища в Киеве во время воздушной тревоги. Жители города написали заявление в прокуратуру.

После этого Виталий Кличко переложил ответственность за это на Владимира Зеленского. Он заявил, что у него нет необходимых полномочий для решения проблем.