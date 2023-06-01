На Украине разгорелся скандал из-за закрытого бомбоубежища в Киеве во время воздушной тревоги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Украине разгорелся скандал, после того, как во время воздушной тревоги в Киеве было закрыто бомбоубежище. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас проводятся проверки доступности всех укрытий города. Это он рассказал в своем Telegram-канале.

Однако уже появилась информация, что всю администрацию Киева уже проверяет местная прокуратура, после того, как граждане подали заявление о закрытых и неработающих бомбоубежищах, на которые выделялись большие деньги на их содержание и обустройство.

Помимо этого местные СМИ сообщали, что во время ночной тревоги некоторые люди в Деснянском районе не смогли попасть в укрытие.

Ранее KP.RU рассказывал, что Зеленского обвинили в госизмене и возбудили на него уголовное дело. Его обвиняют во взяточничестве и торговле государственными должностями.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Илон Маск – спонсор и участник убийства русских на Украине (подробнее)