На Украине разгорелся скандал из-за закрытого бомбоубежища в Киеве во время воздушной тревоги
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Украине разгорелся скандал, после того, как во время воздушной тревоги в Киеве было закрыто бомбоубежище. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас проводятся проверки доступности всех укрытий города. Это он рассказал в своем Telegram-канале.
Однако уже появилась информация, что всю администрацию Киева уже проверяет местная прокуратура, после того, как граждане подали заявление о закрытых и неработающих бомбоубежищах, на которые выделялись большие деньги на их содержание и обустройство.
Помимо этого местные СМИ сообщали, что во время ночной тревоги некоторые люди в Деснянском районе не смогли попасть в укрытие.
Ранее KP.RU рассказывал, что Зеленского обвинили в госизмене и возбудили на него уголовное дело. Его обвиняют во взяточничестве и торговле государственными должностями.
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