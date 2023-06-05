Читатели "Гуанча" возмутились стремлением Зеленского вбить клин между Москвой и Пекином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского журнала "Гуаньча" осудили слова Владимира Зеленского за его желание испортить Российско-китайские отношения.

Ранее украинский президент заявил, что Китай может сыграть важную роль в разрежении конфликта и достижении мира. Пользователи выразили мнение, что Зеленский таким образом пытается вбить клин между Китаем и Россией.

"Украина начала устраивать теракты на территории России, чего она ждет от Китая", - вопрошали пользователи.

"Разве вы советовались с "более сильным Китаем", когда провоцировали Россию? Вы обратились к нам, когда уже раздразнили медведя", - отмечали пользователи.

Между тем, министр обороны Китая Ли Шанфу на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" заявил, что конфликт Китая и Соединенных Штатов станет "невыносимой катастрофой" для всего мира.