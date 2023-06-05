Пожар на подстанции в Алтайском крае оставил без света весь Залесовский округ

Залесовский округ остался без электричества в результате пожара на подстанции в Смазнево

Глава Залесовского муниципального округа Алтайского края Александр Пластеев сообщил об аварийном отключении электричества во всем округе. По его словам, в селе Смазнево загорелась подстанция.

“Горит подстанция в Смазнево. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв”, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Также Пластеев, ссылаясь на начальника Заринских РЭС Романа Вальдмана, сообщил, что на устранение аварии уйдет не менее 2-3 часов и призвал жителей округа набраться терпения.

“Я живу в тех же условиях, что и вы”, — резюмировал Пластеев.

Напомним, ранее в Белгородском районе тоже загорелся один из энергетических объектов. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что возгорание, по предварительным данным, произошло в результате атаки беспилотника. Гладков отметил, что в происшествии никто не пострадал и аварийных отключений электричества нет.