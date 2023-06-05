Губернатор Гладков: В Белгородском районе загорелся энергообъект в результате атаки беспилотника
Фото: Виталий СОЧКАН
В Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе горит один из энергетических объектов», - написал Гладков.
Глава региона сообщил, что предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника.
«Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы», - подчеркнул губернатор.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинская ДРГ зашла в село Новая Таволжанка Белгородской области.
По словам главы региона, в руках диверсантов находятся несколько пленных из Белгородской области, поэтому он готов провести переговоры с боевиками, позвавшими его в Новую Таволжанку.
Напомним, приграничные с Украиной районы и населенные пункты Белгородской области уже неоднократно подвергались ударам украинских боевиков.