Губернатор Гладков: В Белгородском районе загорелся энергообъект в результате атаки беспилотника Фото: Виталий СОЧКАН

В Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе горит один из энергетических объектов», - написал Гладков.

Глава региона сообщил, что предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника.

«Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы», - подчеркнул губернатор.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинская ДРГ зашла в село Новая Таволжанка Белгородской области.

По словам главы региона, в руках диверсантов находятся несколько пленных из Белгородской области, поэтому он готов провести переговоры с боевиками, позвавшими его в Новую Таволжанку.

Напомним, приграничные с Украиной районы и населенные пункты Белгородской области уже неоднократно подвергались ударам украинских боевиков.