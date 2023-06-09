Резников: Украина готова к переговорам, если Россия изменит цели СВО Фото: REUTERS

Украина готова начать мирные переговоры с Россией, если Москва изменит цели специальной военной операции, заявил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

В ходе выступлении на форуме «Диалоги о восстановлении Украины» министр отметил, «видит перспективу мирных переговоров в случае отказа России от денацификации, демилитаризации и денатоизации» в качестве целей спецоперации.

Как заявил глава Минобороны Украины, страна может жить мирно со всеми приграничными государствами.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин предпочел бы отказаться от проведения спецоперации, но страны коллективного Запада не оставили иного выбора.

Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала все страны инициировать мирные переговоры по конфликту на Украине.

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