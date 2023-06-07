Захарова призвала другие страны побуждать Украину к переговорам

Захарова призвала страны побуждать Украину к переговорам и прекратить поставки оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала все страны инициировать мирные переговоры по конфликту на Украине и акцентировать свое внимание на украинских властях.

“Киевский режим не только не хочет прекращать боевые действия, но и заявляет о намерении одержать, как они говорят, победу над Россией на поле боя, полностью исключая какие-либо политико-дипломатические возможности решения конфликта”, — отметила Захарова на брифинге 7 июня.

Также она подчеркнула, что некоторые страны в рамках своих мирных инициатив могут призывать союзников Киева прекратить поставку оружия украинской армии и обучение боевиков ВСУ.

По мнению Захаровой, киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим, а военная поддержка украинской армии со стороны Запада в попытках “нанести России как можно больше вреда” не изменит целей российского руководства и не повлияет на исход конфликта.

При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России, а также предпочел бы отказаться от проведения спецоперации, но страны коллективного Запада не оставили иного выбора.