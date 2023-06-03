Песков заявил, что Путин готов к любым контактам для достижения целей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России. При этом, по его словам, глава государства готов достигать поставленных целей иными средствами, чем спецоперация на Украине.

“Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно. Но те же самые страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют”, — заявил Песков в эфире программы “Москва. Кремль. Путин”.

Также он отметил, что Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России, поэтому переговоры с киевским режимом в Кремле считают бесперспективными, а цели спецоперации, которые изначально были заявлены Владимиром Путиным, не менялись и должны быть выполнены.