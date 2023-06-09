Путин встретится с Лукашенко в Сочи Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу, 9 июня, состоится в Сочи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин сегодня находится в Сочи. Он начнет публичную часть рабочего дня с неформальной беседы с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе», – сказал он журналистам.

Кроме того, по словам Пескова, глава российского государства проведет в Сочи отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретится с премьерами с стран Евразийского экономического союза.

Напомним, накануне Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности сообщил, что намерен предложить Путину выработать программу действий России и Белоруссии, чтобы обеспечить самодостаточность и «не оглядываться ни на Запад, ни на Восток».