Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 июня 2023 9:21

Путин встретится с Лукашенко в Сочи

Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин встретится с Лукашенко в Сочи Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Путин встретится с Лукашенко в Сочи Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу, 9 июня, состоится в Сочи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин сегодня находится в Сочи. Он начнет публичную часть рабочего дня с неформальной беседы с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе», – сказал он журналистам.

Кроме того, по словам Пескова, глава российского государства проведет в Сочи отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретится с премьерами с стран Евразийского экономического союза.

Напомним, накануне Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности сообщил, что намерен предложить Путину выработать программу действий России и Белоруссии, чтобы обеспечить самодостаточность и «не оглядываться ни на Запад, ни на Восток».