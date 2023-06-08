Песков сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 9 июня 2023. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу, 9 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Как уточнил Песков, встреча президентов РФ и Белоруссии состоится на территории России.

Между тем Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности сообщил, что намерен предложить Путину выработать программу действий России и Белоруссии, чтобы обеспечить самодостаточность и «не оглядываться ни на Запад, ни на Восток».

Как писал сайт KP.RU, в мае Лукашенко заявил, что начало евразийскому формату интеграции было положено «на кухне» у президента России, и тогда в нем участвовала Украина. По словам политика, уже в тот момент он сомневался в участии Киева в процессе интеграции. Президент Белоруссии сообщил, что тогда совместно с Украиной было разработано 28 документов, но, как он и ожидал, она вышла из этого процесса.

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