Отшельница Мореходова сделала предсказание о будущем России

По мнению байкальской отшельницы, Россия будет существовать еще много веков Фото: Антон СЕНЬКО

Отшельница Любовь Мореходова, которая много лет живет на берегу Байкала, предсказала будущее России. Она заявила, что страна будет существовать еще много веков.

«Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков», - заявила Мореходова в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

По мнению отшельницы, Россия сможет преодолеть все трудности и победить, после чего все жители страны будут счастливыми.

Мореходовой 82 года. Она дает советы тем, кто к ней приходит, так как считается, что отшельница имеет дар предсказывать будущее.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что раскрыто предсказание самой известной в России целительницы Джуны (настоящее имя Евгения Давиташвили), которой нет в живых уже более семи лет. Одна из ее учениц, потомственная ведунья Диана Соболевских сообщила, что 30 лет назад Джуна предсказала появление в России целительницы даже более сильной, чем она сама.

Кроме того, сайт KP.RU рассказывал, что Мишель Нострадамус предсказал конфликт в западной Европе и экономический кризис в США, которые произойдут в 2023 году.