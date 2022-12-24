"Мед станет дороже воска, не будет видно радуги". Расшифрованы самые пугающие пророчества Нострадамуса на 2023 год

Толкователи Нострадамуса считают, что нашли его пророчества, относящиеся к 2023 году.

Западные астрологи - из числа доверяющих своему легендарному предку Мишелю Нострадамусу - продолжают выуживать из его «творений» строки, представляющие, на их взгляд, зашифрованные пророчества, которые имеют глобальное значение и описывают те или иные событиям современности. Западная пресса вот уже несколько дней подряд тиражирует «прогнозы» Нострадамуса из далекого 16-ого века и уверяет, что пророк имел в виду 2023 год. Хотя ничего хорошего для Запада он там не видел.

Расшифровщики опасаются военных конфликтов в Западной Европе, чуя угрозу в следующих строках:

«Люди погибнут от злодеяний. Руан, Эвре не падут перед королем».

В английских газетах, к примеру, подчеркивают, что Нострадамус пишет не о конфликте Украины и России, а о каких-то боевых действиях гораздо западнее.

Не радует прогрессивное общество и вот что:

«Я чувствую приближение большого голода. Он будет часто отходить, но потом станет всемирным».

А откровенно пугает пророчество, которое приводит The Daily Mail, почерпнув его из «Les Prophеties» – книги Нострадамуса, изданной в 1555 году:

«Мед будет стоить намного дороже свечного воска. Высокая цена на пшеницу так взбудоражит человека, что он в отчаянии съест своего ближнего».

Схожие прогнозы, кстати, распространяют в последнее время и вполне серьезные экономисты, и современные пророки. А это усиливает страхи.

Американцев ожидает кризис. Для начала финансовый:

«Где все хорошо, все прекрасно, Солнце и Луна и изобилие, там приближается разорение».

Толкователи полагают, что пророк имел в виду золото и серебро, которых символизируют Солнце и Луна, доллары, а стало быть, США. Хотя, не исключено, что кризис охватит всю западную финансовую систему и расчеты, основанные на долларах.

Экономический кризис обернется голодом. Фото: REUTERS

Какие-то кровавые события произойдут в Великобритании, а во Франции и Германии не произойдут:

«Семь раз вы увидите, как изменятся британцы. Темза в крови. Франция избежит этого при поддержке Германии».

Похоже, что 2023 год станет переломным в смысле климатических потрясений. Они начнутся со всей силой. И, в итоге, приведут к серьезным осложнениям уже в глобальном масштабе:

«Сорок лет не будет видно радуги. Сорок лет ее будут видеть каждый день. Сухая земля станет еще более иссохшей. И будут великие наводнения затем».

Повторю, вышеозначенные неприятности Запад уготовил себе сам – указания на них отыскали какие-то европейские «специалисты», которые: впрочем, иногда, что называется, отличаются весьма точными «попаданиями». К примеру, смерть английской королевы была предсказана 16 лет назад на основе стихов Нострадамуса. Предсказал британский писатель и толкователь пророка Марио Ридинг.

Толкователи верят, что в 2023 году боевые действия между Россией и Украиной все-таки закончатся миром – не без осознания лидеров Запада необходимости начать переговоры:

«Многие будут спорить о мире с монархами и могущественными сеньорами. Но не сразу будет достигнуто согласие. Пока монархи не станут послушнее остальных».

Пророк предсказал 7-месячную войну в Западной Европе. Фото: REUTERS

К СЛОВУ

Он видел далеко – на тысячи лет вперед

В стихе «Послание к сыну Сезару» Нострадамус писал:

«…Я составил путем долгих расчётов книги пророчеств 10 центурий, каждая книга содержит 100 астрономических катренов-предсказаний, которые я затем собрал воедино и зашифровал. Это непрерывное пророчество до 3797 года».

МОЙ ВКЛАД

Грабеж средь бела дня

Я не специалист по Нострадамусу, но полагаю, что слова «Подражание золоту и серебру обесценятся после насилия и будут брошены в огонь. Все исчерпано и расточено из-за долга. Все документы и договоры уничтожены» вполне можно отнести к тому, что собираются сделать американцы. А они полны желанием конфисковать замороженные российские активны и передать их Украине - уже получили одобрение своего конгресса.

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