Раскрыто предсказание Джуны про 2023 год: "Это случится в России"

Целительница, президент Международной академии альтернативных наук Джуна Давиташвили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самой известной в России целительницы Джуны (настоящее имя Евгения Давиташвили) уже больше семи лет нет в живых, но легенды вокруг ее имени не утихают. Тайнами до сих пор покрыты не только истории чудесных исцелений (в списке «пациентов» Джуны были чиновники, артисты и бизнесмены), но и факт самого ее рождения. По одним данным, целительница родилась в 1949 году на Кубани, по другим, будущая гуру энергий на свет появилась ещё до Великой Отечественной, в 1935-м. С точностью можно сказать лишь одно, Джуна была незаурядной личностью и ее успех до сих пор никому не удалось повторить. Но только пока!

Джуна выбрала Диану из толпы фанатов и пригласила к себе домой. Фото: личный архив Дианы Соболевских

Оказалось, что ровно 30 лет назад сама Джуна предсказала появление в России целительницы даже более сильной, чем она сама. Подробности этой истории в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала одна из учениц Джуны, потомственная ведунья Диана Соболевских.

- Я впервые увидела Джуну в 93-м году. Тогда она и Кашпировский были на пике популярности, Пугачева и та отдыхала, - вспоминает Диана Соболевских. - У Джуны в то время на первом месте была идея набора учеников. Она была уверена, что вообще любого человека можно научить целительству, если он будет правильно управлять своими энергиями. Теория спорная, но мы сейчас не об этом. Джуна же была одержима идеей обучения, она несла свои знания в массы: собирала стадионы, огромные залы. На одной из таких встреч в Останкино мы и познакомились.

По словам Дианы, ее, ещё совсем молоденькую девчонку, Джуна сама выбрала из толпы и пригласила к себе домой.

- Я была в шоке от такого внимания и, конечно, сразу согласилась стать ученицей Джуны. Мы всегда встречались в ее московской квартире, много и подолгу говорили. Она была человеком совершенно уникальным и, несмотря на всю свою известность, всегда была готова не только учить сама, но и учиться у других. Она расспрашивала про мои навыки, задавала вопросы про моих предков, которые тоже обладали магическими способностями, - рассказала ученица Джуны.

Позже пути двух женщин разошлись.

- Я не видела свой путь в целительстве, и поэтому мы пошли разными дорогами. Во время нашего последнего разговора Джуна растрогалась и после небольшой паузы заглянула в будущее. Она рассказала мне о том, что через 30 лет в России появится новая целительница, не менее, а, может быть, даже более сильная, чем она сама, - раскрыла тайну предсказания Джуны ее ученица.

По подсчетам Дианы, о новой Джуне мы узнаем очень скоро, уже в следующем, 2023-м году.

- Пока не знаю, кто станет новой целительницей и повторит или переплюнет она успех Джуны. С точностью могу сказать, что сама Джуна, делая это предсказание, уже понимала, что не увидит эту новую целительницу, она предчувствовала свой уход, - добавила Диана Соболевских.

Напомним, Джуны не стало летом 2015 года. По словам друга целительницы, Станислава Садальского, два дня она пробыла в коме. Джуна похоронена на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой ее единственного сына.

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80-е и 90-е прошлого века стали бумом медицинских альтернативщиков. Вокруг меня были такие толпы астрологов, шаманов, экстрасенсов и колдунов, что перекрывшая всех по известности Джуна казалась чем-то обычным. Советская медицина разваливалась, а народная медицина привлекала еще и тем, что была под запретом (подробности)