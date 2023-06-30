Путин предложил повысить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми

Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера льготной ипотеки для многодетных детей с тремя детьми в возрасте до 18 лет. Об этом говорится в тексте документа с перечнем поручений главы государства на официальном сайте Кремля от 30 июня 2023 года.

Так, российскому правительству предлагается до 1 сентября 2023 года подумать над увеличением льготной ипотечной программы до ее максимального значения.

Уточняется, что данная программа не распространяется на недвижимость в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Льготная ипотека будет касаться жилых помещений с площадью более 60 квадратных метров (до 9 миллионов рублей) и общей площадью свыше 80 кв. метров (до 12 млн).

Ранее KP.RU писал о том, что правительство РФ рассмотрит вопрос об общем признании семьи многодетной, если в ней воспитываются более трех детей.